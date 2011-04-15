Сбербанк отменил комиссию при открытии индивидуального пенсионного плана (ИПП) в Сбербанк Онлайн. Об этом говорится в сообщении банка.



Кроме того, улучшились условия возврата средств при досрочном расторжении договора ИПП.



Так, если раньше через 5 лет действия программы можно было забрать не более 98% личных взносов и 80% инвестиционного дохода, то сейчас по истечении 5 лет сохраняется ограничение только на возврат суммы инвестиционного дохода, а собственные взносы можно забрать в полном объеме. Через 10 лет клиент может, при необходимости, вернуть полностью и сумму личных взносов, и весь накопленный по программе инвестдоход.



Индивидуальный пенсионный план - финансовый инструмент, позволяющий в комфортном режиме самостоятельно формировать будущую пенсию. Накопления растут не только за счет регулярного пополнения ИПП, но и благодаря инвестиционному доходу, который ежегодного начисляет фонд. По итогам 2019 года доходность по договорам ИПП "Целевой" в НПФ Сбербанка составила 9.64% годовых. При открытии договора ИПП в отделениях банка комиссия составляет 1.5% от суммы взноса.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



"AK&M" от 22.06.2020