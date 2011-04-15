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22/06/2020
16:20

Московские коллекторы оборудуют инновационной системой мониторинга

Московские коллекторы оборудуют инновационной системой мониторинга. Об этом сообщила столичная мэрия.

Это позволит в режиме реального времени вести наблюдение за коммуникациями.

"В режиме реального времени данные датчиков охранно-пожарной сигнализации, контроля метана, температурного режима выводятся в диспетчерские пункты. Это позволяет непрерывно контролировать все показатели, оперативно отслеживать любые нештатные ситуации, запускать или отключать различные системы и оборудование в коллекторах", - рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, цитируемый в сообщении.

В рамках эксперимента новую систему протестировали в коллекторах Зеленограда.

"Результаты хорошие. Теперь приступаем к оборудованию системой мониторинга коллекторов в Центральном административном округе", - добавил заммэра.

Внедрение инновационной системы мониторинга коллекторов в центре столицы планируется завершить к концу 2021 года. Это позволит значительно повысить уровень безопасности и защищенности более 100 км сетей коллекторного хозяйства, сократить время реагирования на возможные неполадки.

Коллекторы - это подземные тоннели, в которых проложены силовые кабели, кабели связи и спецсвязи, а также трубы теплосети и водопровода - все то, без чего ни одна сфера городского хозяйства не может полноценно функционировать. Общий километраж коллекторных тоннелей столицы составляет почти 800 км.

"AK&M" от 22.06.2020
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