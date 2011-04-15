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22/06/2020
16:20

М.Мишустин продлил срок уплаты патентных пошлин

Срок уплаты патентных пошлин, а также других действий, связанных с регистрацией интеллектуальной собственности, продлевается до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Отсрочка касается действий заявителя, необходимых для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслуживания. Ходатайства об отсрочке принимает Роспатент.

Новая норма снизит финансовую нагрузку на правообладателей, уменьшит интенсивность их очного взаимодействия с госорганами и при этом сохранит за ними права на интеллектуальную собственность, основанные на охранном документе.

"AK&M" от 22.06.2020
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