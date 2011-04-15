AXA и Western Union будут сотрудничать в области страхования

AXA объявила о начале сотрудничества с компанией Western Union, лидером в области трансграничного, кросс-валютного движения денежных средств и платежей, для предоставления инклюзивных страховых продуктов клиентам Western Union, использующим службу westernunion.com.



Пилотный проект под названием Transfer Protect, запущенный на этой неделе во Франции совместно с партнерами AXA, предлагает клиентам Western Union, которые отправляют деньги через westernunion.com, услуги по страхованию жизни.



AXA S.A. - французская многонациональная страховая компания - осуществляет страхование, управление инвестициями, предоставляет другие финансовые услуги.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"