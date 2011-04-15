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22/06/2020
16:40

AXA и Western Union будут сотрудничать в области страхования

AXA объявила о начале сотрудничества с компанией Western Union, лидером в области трансграничного, кросс-валютного движения денежных средств и платежей, для предоставления инклюзивных страховых продуктов клиентам Western Union, использующим службу westernunion.com.

Пилотный проект под названием Transfer Protect, запущенный на этой неделе во Франции совместно с партнерами AXA, предлагает клиентам Western Union, которые отправляют деньги через westernunion.com, услуги по страхованию жизни.

AXA S.A. - французская многонациональная страховая компания - осуществляет страхование, управление инвестициями, предоставляет другие финансовые услуги.


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