Банк России снизит коэффициенты риска по ипотеке для расширения потенциала выдачи кредитов

Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой в рамках реализации стандарта "Базель III". Соответствующие изменения содержатся в проекте указания Банка России.



Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 млрд руб. Это расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке.



Использование более низких коэффициентов риска возможно только при выполнении ряда требований, в том числе о проведении кредитной организацией оценки способности заемщика обслуживать долг путем расчета коэффициента обслуживания долга. Новая шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам будет зависеть от двух факторов: показателя "кредит/залог" и показателя долговой нагрузки.



Рекомендуемая стандартом "Базель III" шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам была скорректирована с учетом результатов наблюдения исторического уровня потерь в российском банковском секторе на основании данных российского рынка ипотечного кредитования. Коэффициенты риска планируется установить в диапазоне от 20 до 100%.



Кроме изменения шкалы коэффициентов риска по ипотечным кредитам, проектом также предусматриваются ряд других новаций, в том числе сохранение пониженного коэффициента риска 85% в отношении ссуд, оцениваемых на индивидуальной основе, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в течение года с даты исключения субъекта МСП из соответствующего реестра.



Предусматривается также снижение с 20 до 0% коэффициента риска по рублевым требованиям, обеспеченным страховым покрытием АО "ЭКСАР", по которым представлена гарантия Российской Федерации в рублях (или выплата по которой установлена в рублях).



Одновременно проектом установлено ограничение в части коэффициентов риска по требованиям к кредитным организациям, номинированным в валюте, отличной от валюты страны регистрации кредитной организации.



"AK&M" от 22.06.2020