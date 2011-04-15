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22/06/2020
16:47

Банк России снизит коэффициенты риска по ипотеке для расширения потенциала выдачи кредитов

Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой в рамках реализации стандарта "Базель III". Соответствующие изменения содержатся в проекте указания Банка России.

Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 млрд руб. Это расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке.

Использование более низких коэффициентов риска возможно только при выполнении ряда требований, в том числе о проведении кредитной организацией оценки способности заемщика обслуживать долг путем расчета коэффициента обслуживания долга. Новая шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам будет зависеть от двух факторов: показателя "кредит/залог" и показателя долговой нагрузки.

Рекомендуемая стандартом "Базель III" шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам была скорректирована с учетом результатов наблюдения исторического уровня потерь в российском банковском секторе на основании данных российского рынка ипотечного кредитования. Коэффициенты риска планируется установить в диапазоне от 20 до 100%.

Кроме изменения шкалы коэффициентов риска по ипотечным кредитам, проектом также предусматриваются ряд других новаций, в том числе сохранение пониженного коэффициента риска 85% в отношении ссуд, оцениваемых на индивидуальной основе, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в течение года с даты исключения субъекта МСП из соответствующего реестра.

Предусматривается также снижение с 20 до 0% коэффициента риска по рублевым требованиям, обеспеченным страховым покрытием АО "ЭКСАР", по которым представлена гарантия Российской Федерации в рублях (или выплата по которой установлена в рублях).

Одновременно проектом установлено ограничение в части коэффициентов риска по требованиям к кредитным организациям, номинированным в валюте, отличной от валюты страны регистрации кредитной организации.

"AK&M" от 22.06.2020
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