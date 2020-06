Palayan Resources приобрело права на добычу полезных ископаемых в Казахстане

Palayan Resources, Inc. и Scythian Mining Group Ltd. закрыли сделку по обмену акциями, в соответствии с которой PLYN приобрела все выпущенные и находящиеся в обращении акции SMG-Gold B. V., (Нидерланды), дочерней компании SMG. Об этом говорится в сообщении Palayan Resources.



SMG-Gold B. V. владеет правами на добычу полезных ископаемых в Казахстане через Altyn Kokkus LLP, которая создана для разработки Kokkus Project, (золоторудное месторождение, расположенное в Карагандинской области).



Palayan Resources, Inc. занимается приобретением, разведкой и разработкой полезных ископаемых.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"