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22/06/2020
17:36

Palayan Resources приобрело права на добычу полезных ископаемых в Казахстане

Palayan Resources, Inc. и Scythian Mining Group Ltd. закрыли сделку по обмену акциями, в соответствии с которой PLYN приобрела все выпущенные и находящиеся в обращении акции SMG-Gold B. V., (Нидерланды), дочерней компании SMG. Об этом говорится в сообщении Palayan Resources.

SMG-Gold B. V. владеет правами на добычу полезных ископаемых в Казахстане через Altyn Kokkus LLP, которая создана для разработки Kokkus Project, (золоторудное месторождение, расположенное в Карагандинской области).

Palayan Resources, Inc. занимается приобретением, разведкой и разработкой полезных ископаемых.


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