Цена газа для населения Украины в июне снизилась на 6% до 2.14 грн за куб. м, Нафтогаз

Оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках публичных специальных обязательств (ПСО), в июне 2020 года снизилась до 2.14 грн за куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 6% меньше по сравнению с маем, говорится в сообщении компании.



В целом, с начала года цена ПСО снизилась на 54%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 61%.



При этом, аналитики Нафтогаза отмечают, что темпы падения цен замедляются и именно в июне начала наблюдаться тенденция к восстановлению стоимости энергоносителей: цены на основных европейских хабах растут со второй недели июня как для текущего месяца, так и на будущие периоды.



Среди основных причин - отмена значительной части поставок в Европу сжиженного газа в июне и июле, рост промышленного производства после отмены карантина и переход европейских станций тепловой генерации на газ вместо угля.



"Цена газа в Украину сейчас определяется по формуле, она не зависит от Нафтогаза, она зависит от цен на европейском рынке. Сейчас цена падает, однако рынок цикличен и она начнет расти рано или поздно, - пояснил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, цитируемый в сообщении. - С июля мы ожидаем отмену специальных обязательств, которые уже не защищают потребителей, однако ограничивают их права: домохозяйства не могут выбирать ни условия оплаты, ни сервисы, ни цену. К открытию рынка готовы и поставщики, и потребители. Изменение формата торговли газом в розничном сегменте существенно повысит стандарты обслуживания клиентов, а конкуренция между поставщиками даст людям много опций по цене. Надеемся, на этой неделе правительство объявит конкурс на поставщика последней надежды (ППН), и это позволит состояться долгожданной либерализации рынка газа в Украине".



Напомним, с января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины N 17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).



Однако, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на покупку-продажу газа.



Соответственно, при расчете цены газа для населения на май Нафтогаз, как и в апреле, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС Украины.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



Чистая прибыль Нафтогаза за 2019 год выросла в 5 раз до 63.3 млрд грн с 11.6 млрд грн годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 28% до 65 млрд грн с 90.9 млрд грн. Предприятия группы "Нафтогаз" добыли 16.1 млрд куб. м газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89.6 млрд куб. м газа.



"AK&M" от 22.06.2020