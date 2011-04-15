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22/06/2020
18:21

Транспортировку газа по "Турецкому потоку" приостановят 23-29 июня для техобслуживания

Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена с утра 23 июня до 29 июня для проведения ежегодного комплекса работ по техническому обслуживанию и базовой диагностике. Об этом говорится в сообщении проекта.

В ходе планового останова в 2020 году на объектах берегового примыкания в Анапе и на приемном терминале в Кыйыкее пройдут планово-профилактические работы, которые займут три и шесть дней соответственно. В течение этого времени будет выполняться ежегодное техническое обслуживание оборудования обоих объектов и проверка системы аварийной защиты и датчиков.

Приостановка транспортировки газа была запланирована и согласована в ноябре 2019 года всемизаинтересованными сторонами, включая ПАО "Газпром", ООО "Газпром экспорт", TurkAkim Gaz Ta??ma A.S и компанию-оператора трубопровода South Stream Transport B.V.

Транспортировка газа будет возобновлена в соответствии с номинациями, полученными от ООО "Газпром экспорт", сразу же после завершения работ.

Газопровод "Турецкий поток" состоит из двух параллельных ниток, из которых первая служит для поставок на турецкий газовый рынок, а вторая тянется к турецко-болгарской границе для дальнейшей транспортировки газа в Европу.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию и Европу через Черное море. Газопровод состоит из двух параллельных ниток. Мощность каждой нитки - 15.75 млрд куб. м газа в год.

Коммерческие поставки газа по газопроводу начались 1 января 2020 года. Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток" в Стамбуле 8 января 2020 года.

"AK&M" от 22.06.2020
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