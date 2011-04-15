L'Oreal приобретает американскую компанию по уходу за кожей лица Thayers Natural Remedies

L'Oreal подписала соглашение о приобретении американской компании по уходу за кожей лица Thayers Natural Remedies, принадлежащей компании Henry Thayer. Об этом говорится в сообщении L'Oreal.



Бренд будет интегрирован в подразделение потребительских товаров L'Oreal.



Компания Thayers Natural Remedies со штаб-квартирой в Истоне, штат Коннектикут предлагает ассортимент высококачественных продуктов, включая тонеры и вяжущие средства. Основанная в 1847 году доктором Генри Тэйером, марка наиболее известна своим культовым тоником для лица с формулой алоэ вера от Witch Hazel. Объем продаж Thayers Natural Remedies составил $44 млн в 2019 году.



L'Oreal - французская компания, лидер мирового рынка парфюмерии и косметики. Штаб-квартира - в коммуне Клиши-ла-Гаренн в пригороде Парижа. Основана в 1909 году французским химиком Эженом Шюлле. Крупные пакеты акций L'Oreal принадлежали единственной дочери основателя компании Лилиан Беттанкур и компании Nestle. В 2019 году продажи группы достигли 29.87 млрд евро.



В сентябре 2010 года L'Oreal открыла фабрику в Калужской области России (индустриальный парк "Ворсино"). Кроме того, в Москве состоялось подписание соглашения между Правительством Калужской области и компанией "Л'Ореаль" о строительстве второй очереди завода "Л'Ореаль" по производству косметических средств в индустриальном парке "Ворсино".





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