В Подмосковье 25 июня откроются крупные ТЦ

В Подмосковье с 25 июня разрешена работа объектов розничной торговли, независимо от их площади и наличия отдельного входа. Об этом сообщается на сайте правительства региона.



До этого обязательным условием для работы был отдельный вход. Соответственно, с 25 июня в Подмосковье смогут открыться крупные ТЦ и магазины, расположенные в них, кроме фудкортов, развлекательных зон и кинотеатров.



С 25 июня разрешат работать организациям, оказывающим персональные услуги, даже если у них небольшая площадь и нет отдельного входа. К таким фирмам относятся, например, химчистки и прачечные, мастерские по ремонту техники, салоны красоты, сауны и бани.



Помимо этого, с 25 июня в Московской области смогут открыться музеи, выставочные залы, зоопарки и этнографические парки. Им рекомендуют продавать электронные билеты. Кроме того, учреждениям культуры придется ограничить количество посетителей, находящихся на территории или в помещениях одновременно.



Позже, с 1 июля, в Подмосковье заработают спортивные объекты. Им разрешат проводить мероприятия с количеством участников не более 50 человек и без зрителей. Также можно будет возобновить тренировки воспитанников секций и профессиональных спортсменов.



Фитнес-центры будут работать с 1 июля с максимальной загрузкой в размере 25% от своей обычной пропускной способности.



Детские оздоровительные лагеря Подмосковья начнут принимать детей с 15 июля. Условия отдыха воспитанников будут регулярно контролировать. О нарушениях будут сообщать главному государственному санитарному врачу региона.



"AK&M" от 22.06.2020