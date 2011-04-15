Повтор! BMW Group и Mercedes-Benz AG временно приостановили сотрудничество в области развития автоматизированного вождения

BMW Group и Mercedes-Benz AG временно приостановили сотрудничество в области развития автоматизированного вождения. Сотрудничество может быть возобновлено позже. Об этом говорится в сообщении Daimler AG.



После тщательного анализа обе компании пришли к взаимному соглашению, что следует сконцентрироваться на существующих собственных путях развития данного вопроса, продолжая работу с нынешними или новыми партнерами.



Компании подчеркнули, что сотрудничество может быть возобновлено на более позднем этапе и что основополагающий подход двух организаций к таким вопросам, как безопасность и преимущества для клиентов в области автоматизированного вождения остается общим для обеих компаний.



В ходе этих переговоров - и после обширного обзора - обе стороны пришли к выводу, что ввиду затрат, связанных с созданием общей технологической платформы, а также текущих деловых и экономических условий, время не подходит для успешного осуществления сотрудничества.



Обе компании также подчеркнули, что они будут продолжать работать в тесном сотрудничестве в остальных областях, как и планировалось. В 2015 году две компании объединились с Audi AG для приобретения платформы местоположения и технологий HERE, которая сейчас имеет очень широкую и международную структуру акционеров. В начале 2019 года BMW Group и Daimler AG также объединили свои мобильные услуги в совместном предприятии под эгидой семьи NOW.



Daimler AG - транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в городе Штутгарт (Баден-Вюртемберг), Германия. Чистая прибыль Daimler за I квартал 2020 года упала в 12.8 раза до 168 млн евро с 2.149 млрд евро годом ранее. Выручка сократилась на 6% и составила 37.2 млрд евро с 39.7 млрд. Показатель EBIT составил 617 млн евро против 2.798 млрд евро.



АО "Мерседес-Бенц РУС" - российская компания, дочернее предприятие Mercedes-Benz AG. Концерн Daimler стал первой иностранной автомобильной компанией, учредившей на территории Российской Федерации дочернее предприятие АОЗТ "Мерседес-Бенц Автомобили", которое было открыто 8 декабря 1994 года.



"Мерседес-Бенц РУС" является единственным в России официальным импортёром легковых и малотоннажных автомобилей марки "Мерседес-Бенц" (Mercedes-Benz). Основными направлениями деятельности компании являются продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, производство малотоннажных автомобилей, развитие послепродажного обслуживания и дилерской сети.



BMW AG (Bayerische Motoren Werke AG) - немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Промышленная фирма основана Карлом Фридрихом Раппом в октябре 1916 года, официально компания BMW была зарегистрирована 20 июля 1917 года, но первоначально - как производитель авиационных двигателей, Bayerische Flugzeug-Werke. В России автомобили BMW собираются в Калининграде.



"AK&M" от 22.06.2020