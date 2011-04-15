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23/06/2020
10:14

В Москве начинается очередной этап отмены ограничений

В Москве начинается очередной этап отмены ограничений. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.

Так, с сегодняшнего дня, 23 июня, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе.

Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке.

Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов.
В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.

Помимо этого, будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры.

Кроме того, учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона, принято решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна.

Напомним, в конце прошлой недели была отменена обязательная предварительная запись в центры госуслуг "Мои документы", а количество открытых МФЦ с понедельника увеличено с 88 до 105.

Мэр отметил, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни.

Вместе с тем, многие ограничения пока остаются в силе. Нельзя проводить массовые мероприятия.

"Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим", добавил С.Собянин.

Говоря о времени для фестивалей, экскурсий и открытия кино, он отметил, что власти по-прежнему будут действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии.

"AK&M" от 23.06.2020
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