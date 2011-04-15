В Москве начинается очередной этап отмены ограничений. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.



Так, с сегодняшнего дня, 23 июня, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе.



Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.



Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке.



Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов.

В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.



Помимо этого, будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры.



Кроме того, учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона, принято решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна.



Напомним, в конце прошлой недели была отменена обязательная предварительная запись в центры госуслуг "Мои документы", а количество открытых МФЦ с понедельника увеличено с 88 до 105.



Мэр отметил, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни.



Вместе с тем, многие ограничения пока остаются в силе. Нельзя проводить массовые мероприятия.



"Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим", добавил С.Собянин.



Говоря о времени для фестивалей, экскурсий и открытия кино, он отметил, что власти по-прежнему будут действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии.



"AK&M" от 23.06.2020