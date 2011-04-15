РЖД размещают "вечные" облигации на 30 млрд руб.

ОАО "РЖД" 22 июня закрыло книгу заявок по первому в истории России выпуску бессрочных облигаций корпоративного заемщика серии 001Б-01. Об этом говорится в сообщении компании.



В ходе формирования книги, которое проходило с 11:00 19 июня по 15:00 22 июня, были поданы заявки от широкого круга инвесторов, обеспечившие переподписку по объему размещения более чем в 2 раза. Это позволило несколько раз снижать ориентир по ставке купона (с 7% до финального 6.55%) и увеличить объем размещения с изначальных 15 млрд руб. до 20, а затем до 30 млрд руб.



Накануне открытия книги выпуск был включен в международную расчетную систему Евроклир (Euroclear), благодаря чему в размещении приняли участие иностранные инвесторы. Более 80% всего спроса пришлось на банки, оставшийся спрос был получен со стороны пенсионных фондов и управляющих компаний.



В итоге книга была закрыта в объеме 30 млрд руб. по ставке 6.55% (или ОФЗ + 1.55%). Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 26 июня.



Полученные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы РЖД.



Организаторами размещения выступили Московский кредитный банк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - ВТБ Капитал.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 23.06.2020