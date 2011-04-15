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23/06/2020
10:13

Московская биржа продлила торги

На Московской бирже стартовала вечерняя сессия. Ожидается, что торговый оборот может составить от 20 до 40% от объемов в дневное время, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

Это позитивная новость, поскольку позволит увеличить как объемы торгов, так и число клиентов. Ранее вопрос удлинения сессии поднимался, но был неактуальным из-за низкого спроса. Сейчас число частных инвесторов превысило 5 млн, а опыт Санкт-Петербургской биржи показал высокий спрос на вечерние торги.

Аналитик ожидает разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 69-70 в паре USD/RUB, 2700-2750 по индексу Мосбиржи.

"AK&M" от 23.06.2020
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