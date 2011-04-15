В РФ с 1 июля вводится обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной продукции

В РФ с 1 июля 2020 года вводится обязательная маркировка лекарственных средств, обувных товаров и табачной продукции. Об этом напоминает ФТС.



В соответствии с соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС (заключено 2 февраля 2018 года) маркировка товаров осуществляется до их помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта. Средства идентификации наносятся на подлежащий маркировке иностранный товар (произведенный за пределами ЕАЭС) либо за пределами территории ЕАЭС, либо на территории России – путем помещения товара под таможенную процедуру таможенного склада.



Таким образом, если на территорию России поступает немаркированный товар, то его необходимо поместить под таможенную процедуру таможенного склада и нанести средства идентификации. Для этого на первом этапе необходимо заявить процедуру таможенного транзита, а после прибытия товара на таможенный склад поместить данный товар под таможенную процедуру таможенного склада.



"AK&M" от 23.06.2020