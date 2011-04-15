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23/06/2020
11:28

Туроператор "Ника" прекратил деятельность

Туроператор "Ника" с 22 июня прекратил туроператорскую деятельность из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Об этом говорится в сообщении туроператора.

Причинами остановки деятельности компания называет пандемию коронавирусной инфекции, невозможность совершения туристами поездок не вине компании в течение последних месяцев, неясность возможности совершения поездок в будущем, и, главное, нежелание страховой компании СПАО "Ингосстрах" продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.

На дату объявления приостановки деятельности все туристы компании защищены действующими договорами страхования со следующими страховщиками: СК CПАО "Ингосстрах" - сумма 50 млн руб. (международный выездной, международный въездной, внутренний туризм), СК "Адвант-Страхование" - сумма 500 тыс. руб. (внутренний туризм, международный въездной туризм).

Кроме этого, в фонде персональной ответственности "Турпомощь" на счету туроператора "Ника" находится 3.072 млн руб.

В ближайшие дни офис в Москве прекратит свою работу, а офис в Санкт-Петербурге продолжит работу (пока в формате дистанционной работы по причине ограничительных мер) до урегулирования всех вопросов с клиентами.

Туроператор проработал на рынке 27 лет, компания была основана в 1993 году.


"AK&M" от 23.06.2020
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