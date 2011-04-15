Банк "Санкт-Петербург" и Аэрофлот заключили генсоглашение по кредитным сделкам

Банк "Санкт-Петербург" и ПАО "Аэрофлот" заключили генсоглашение по кредитным сделкам. Об этом говорится в сообщении банка.



В частности, филиал банка в Москве и авиакомпания заключили генеральные соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок в рублях РФ, долларах США и евро сроком на 30 месяцев и общим лимитом финансирования 70 млн евро на пополнение оборотных средств и на общекорпоративные цели.



ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В банке обслуживается более 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик.



По состоянию на 31 марта 2020 года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 361 воздушное судно, парк авиакомпании "Аэрофлот" - 247 воздушных судов.



Убыток Аэрофлота по МСФО за I квартал 2020 года вырос на 42.8% до 22.484 млрд руб. с 15.746 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 10.2% до 123.894 млрд руб. со 138.041 млрд руб., показатель EBITDA - на 38.8% до 13.054 млрд руб. с 21.333 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за I квартал 2020 года упал на 4.2% до 16.139 млрд руб. с 16.85 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 11.5% до 100.867 млрд руб. со 114.026 млрд руб.



"AK&M" от 23.06.2020