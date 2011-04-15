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23/06/2020
11:46

Макдоналдс открыл залы всех 186 своих ресторанов в Москве

Макдоналдс с сегодняшнего дня, 23 июня, открывает залы всех 186 предприятий Макдоналдс в Москве. Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, 16 июня с соблюдением необходимых ограничений в столице открылись летние веранды компании Макдоналдс.

Кроме того, в соответствии с требованиями местных органов власти уже открыты для посетителей залы в Башкортостане: шесть предприятий в Уфе, одно в Стерлитамаке и одно в Нефтекамске. Летние веранды принимают посетителей в Белгороде, Краснодаре, Сочи, Анапе и Новороссийске.

По мере снятия ограничений Макдоналдс готов возобновить свою работу в остальных регионах России, соблюдая при этом все требования региональных властей и обеспечивая безопасность сотрудников и гостей.

McDonald's Corporation - американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Штаб-квартира компании расположена в Оук-Брук (пригород Чикаго, США). Более чем 36 тыс. ресторанов расположены более чем в 100 странах мира. Более 85% предприятий "Макдоналдс" в мире управляются независимыми бизнесменами по системе франчайзинга.

Первый российский ресторан компании (на тот момент самый большой в мире) открылся в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29) в январе 1990 года.

Макдоналдс в России - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая около 740 предприятий в 59 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек. Сегодня 99% продукции Макдоналдс в России получает от более 160 отечественных поставщиков, на предприятиях которых Макдоналдс обеспечивает 100 тыс. рабочих мест. Суммарный объем инвестиций Макдоналдс в России превышает $2.5 млрд, при этом среднегодовой рост инвестиций около 14%.

"AK&M" от 23.06.2020
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