ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей

ВТБ запускает рефинансирование кредитов с возможностью отсрочки платежей. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь заемщики сторонних банков с любым кредитным продуктом могут перевести его в ВТБ под ставку от 8.9% годовых и не вносить платежи по нему в течение трех месяцев.



Рефинансирование предоставляется заемщикам с положительной кредитной историей на погашение залоговых и беззалоговых кредитов: потребительского кредита, автокредита и ипотеки, а также задолженности по кредитным картам. При оформлении услуги клиент самостоятельно выбирает период отсрочки - один или три месяца. Для этого не требуется предоставлять какие-либо дополнительные документы. Проценты за первые месяцы включаются в состав последующих платежей без изменения их размера за счет увеличения срока кредита.



При рефинансировании клиентам выдается кредит наличными. Сумма может составлять от 50 тыс. до 5 млн руб., срок - до семи лет. Подать заявку можно в офисе или заполнить форму дистанционно на сайте банка.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



"AK&M" от 23.06.2020