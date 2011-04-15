Четыре станции Сокольнической линии московского метро закроют 4-6 июля

Движение на станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии будет временно приостановлено с 4 июля до утра 7 июля 2020 года в связи с вводом оборотного тупика за станцией "Саларьево" и его интеграцией с действующей инфраструктурой метрополитена. Об этом сообщает ГУП "Московский метрополитен".



В обычном режиме станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" возобновят свою работу 7 июля, в 05:30 MSK.



Оборотные тупики необходимы для смены направления движения подвижного состава. Ввод нового оборотного тупика даст дополнительные возможности для маневра поездов на данном участке Сокольнической линии.



В период закрытия станций на новом участке пути будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов. Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами.



Для пассажиров временно закрытых станций будет работать компенсационный маршрут наземного транспорта. Кроме того, на станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые помогут в проложении маршрута.



Московский метрополитен (государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем в будни услугами метрополитена пользуются 9 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему) с 275 станциями (238 станций метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская" (Кольцевая линия), "Новогиреево", "Щёлковская", "Выхино", "Новокосино", "ВДНХ", "Бауманская", через которые ежедневно проходят от 80 до 138 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 23.06.2020