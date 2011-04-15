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23/06/2020
13:11

Москва выставила на продажу бывшую усадьбу купца Луки Беляева

Москва выставила на продажу бывшую усадьбу купца Луки Беляева. Об этом говорится в сообщении Департамента Москвы по конкурентной политике, который выступает организатором торгов.

Победитель открытого аукциона сможет приобрести одноэтажное здание 1900 года постройки со свободным функциональным назначением, площадью 189.9 кв м. Объект расположен на Электрозаводской улице, дом 35, строение 1.

Начальная цена лота составляет 20.4 млн руб. или 107.4 тыс. руб. за квадратный метр.

Здание начала XX века сохранило свой исторический облик и особенности одноэтажной застройки промышленного района тех лет. Ранее в этом доме располагалась усадьба купца и владельца бумаго-ткацкой мануфактуры Луки Беляева

Прием заявок для участия в аукционе продлится до 15 июля, торги пройдут 23 июля.

"AK&M" от 23.06.2020
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