Нафтогаз начинает готовиться к IPO. Об этом говорится в сообщении компании по итогам онлайн-дискуссии топ-менеджеров.



Финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что перед выходом Нафтогаза на IPO компания должна привести все свои процессы и структурные подразделения в максимально эффективную форму. Этой цели подчинены начатые процедуры трансформации и оптимизации.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



Чистая прибыль Нафтогаза за 2019 год выросла в 5 раз до 63.3 млрд грн с 11.6 млрд грн годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 28% до 65 млрд грн с 90.9 млрд грн. Предприятия группы "Нафтогаз" добыли 16.1 млрд куб. м газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89.6 млрд куб. м газа.







"AK&M" от 23.06.2020