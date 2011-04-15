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23/06/2020
15:14

Доля потребкредитов свыше 500 тыс. руб. превысила уровень 60% в портфеле выданных в 2020 году кредитов данного типа

Доля потребкредитов свыше 500 тыс. руб. превысила уровень 60% в портфеле выданных в 2020 году кредитов данного типа. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

При этом доля самых "небольших" потребкредитов до 100 тыс. руб., напротив, опустилась ниже порога в 10% от портфеля – до 9.8%.

"В 2020 году продолжилась тенденция по сокращению в портфеле выданных потребкредитов доли "небольших" по размерам займов и увеличению предоставления более "крупных" кредитов. При этом на этот тренд никак не повлияли ни пандемия коронавируса, ни связанные с ней карантинные мероприятия и их экономические последствия. А дело в том, что риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. Так в течение "карантинных" апреля и мая текущего года потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень дохода, долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. А эти люди, в свою очередь, стараются прибегать к кредитным средствам только в случае каких-то значительных и остро необходимых покупок, когда целесообразнее обратиться именно к заимствованиям, а не тратить большие объемы собственных накоплений", - подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.


"AK&M" от 23.06.2020
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