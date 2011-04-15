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23/06/2020
14:00

МКБ и Татнефть запустили пилотный проект по реализации услуги самоинкассации на АЗС

Московский кредитный банк (МКБ) и ПАО "Татнефть" апустили пилотный проект услуги самоинкассации на АЗС "Татнефть" в Москве. Услуга реализована на двух заправках и после успешного пилотирования планируется к масштабированию на ключевых АЗС бренда. Об этом говорится в сообщении банка.

На 111 АЗС Татнефть в Москве и Московской области клиенты могут воспользоваться терминалами самообслуживания МКБ для проведения моментальных платежей, что особенно востребовано в условиях пандемии.

Сервис по самоинкассации становится все более и более востребованным во всех сферах бизнеса, ведь он позволяет минимизировать человеческий фактор при работе с наличностью, снизить расходы на кассовое оборудование и классическую инкассацию.

Сотрудничество МКБ и Татнефти началось в 2013 году. Установка терминалов самообслуживания в клиентской зоне заправок позволила клиентам Татнефти погашать кредиты, зачислять деньги на карту, оплачивать ЖКХ и онлайн-покупки, пока заправляется автомобиль.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.

ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. Татнефть также участвует в капитале компаний финансового сектора.

"AK&M" от 23.06.2020
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