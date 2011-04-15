В Москве завтра изменится схема движения автомобильного и наземного транспорта

В Москве завтра, 24 июня, состоится парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.



Как сообщила столичная мэрия, в этой связи изменится схема движения общественного транспорта, а часть улиц будет недоступна для автомобилистов.



Так, автомобилистам с 00:01 до 23:59 в центре города можно будет проехать по обеим сторонам следующих восьми улиц: 3-й улицы Ямского Поля от дома 26а до пересечения с улицей Правды, Дегтярного переулка от Тверской улицы до Малой Дмитровки, Малой Бронной улицы от Спиридоньевского переулка до Садовой-Кудринской улицы, Спиридоньевского переулка от дома 9, строения 1 до Малой Бронной улицы, Никитского переулка от Тверской улицы до Большой Никитской, Петровки от Рахмановского переулка до Страстного бульвара, Рахмановского переулка от Петровки до Неглинной улицы, Старопименовского переулка от Тверской улицы до Малой Дмитровки.



Также здесь нельзя будет припарковаться.

С 05:30 до 08:00 схема движения транспорта изменится на следующих участках: Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники, улице Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники, Карамышевском мосту в сторону улицы Мневники, улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники, проспекте Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения, улице Мневники, Звенигородском шоссе, улице Красная Пресня, Баррикадной улице, Новинском бульваре, Садовой-Кудринской улице, Большой Садовой улице, Садовой-Триумфальной улице, Садовой-Каретной улице, 1-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади, 2-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади.



Ограничения будут сняты по мере прохождения колонны.

До 13:00 на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, Садовой-Кудринской и Большой Садовой улицах запрещена парковка.



Помимо этого, в 05:30 до окончания мероприятия закроют для проезда: улицу Тверскую от улицы Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека, Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до улицы Тверской, улицу Моховую от улицы Воздвиженки до улицы Тверской, улицу Охотный Ряд улицу Большая Никитская от улицы Моховой до Романова переулка, Новую площадь, Старую площадь, Китайгородский проезд, Москворецкую набережную.



С 05:30 закроют также: Кремлевскую набережную, Гончарную набережную от Гончарного проезда, Котельническую набережную, Устьинскую набережную, Подгорскую набережную, Большой Москворецкий мост, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост, улицу Болотную, Болотную площадь, Софийскую набережную, Раушскую набережную, Болотную набережную, Фалеевский переулок, улицу Балчуг, Лубочный переулок, Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, улицу Садовническую от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, 1-й Раушский переулок, 2-й Раушский переулок, улицу Солянку, Кадашевскую набережную.



По завершении парада военная техника проследует обратно во временный парк на улице Нижние Мневники. Для этого с 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту, Боровицкой площади, улице Воздвиженке, улице Новый Арбат, Новинскому бульвару, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, улице Петровке, Садовой-Кудринской улице, Большой Садовой улице, Садовой-Триумфальной улице, Садовой-Каретной улице, 1-й Брестской улицы от улицы Гашека до Триумфальной площади, 2-й Брестской улицы от улицы Гашека до Триумфальной площади, Баррикадной улице, улице Красная Пресня, Звенигородскому шоссе, улице Мневники, проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения, Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники, улице Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники, Карамышевский мост в сторону улицы Мневники, улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до ул ицы Мневники в сторону улицы Мневники.



Перекрытия снимут по мере прохождения техники.

Для того чтобы провести праздничные салюты, с 20:30 до 22:20 перекроют улицу Косыгина на отрезке между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом. Также полностью закроют участок Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.



Кроме того, с 24 июня по 1 июля все городские парковки будут бесплатными.



"AK&M" от 23.06.2020