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23/06/2020
14:04

Станцию "Сокольники" на БКЛ метро планируется открыть в 2021 году

Станцию "Сокольники" на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется открыть в следующем году. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Сейчас возводятся основные конструкции станции и вестибюлей", - сказал Р.Загрутдинов.

Он отметил, что станция "Сокольники" БКЛ строится на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля будут вести в переход под Сокольническим Валом, к парку "Сокольники" и трамвайному кольцу.

"Через южный вестибюль можно будет сделать пересадку на действующую станцию "Сокольники" Сокольнической линии", - уточнил Р.Загрутдинов.

Напомним, строительство участка Большой кольцевой линии метро от "Нижегородской" до "Савёловской" началось в 2015 году. Длина участка - 14 км. На нем расположатся семь станций: "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща".

Уже готов правый тоннель на участке от "Нижегородской" до "Савёловской", левый тоннель будет готов осенью.

"AK&M" от 23.06.2020
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