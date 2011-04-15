"ФОРТ" откроет научно-исследовательский центр для разработки вакцин

Биофармацевтическое предприятие "ФОРТ" - совместный актив холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и компании Marathon Group - откроет научно-исследовательский центр для разработки вакцин. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Специализированный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Реализация проекта позволит ускорить выход новых препаратов на рынок.



Научно-исследовательский центр построят на базе завода "ФОРТ" в Рязанской области. Он будет состоять из четырех лабораторий: клеточных технологий, микробиологической, вирусологической и ПЦР-лаборатории. Общая площадь комплекса составит более 1 тыс. кв м.



"Сегодня мир регулярно сталкивается со вспышками различных инфекций. Создание высокотехнологичного научно-исследовательского центра открывает новые возможности для исследований в этой области. С 2021 года на его базе планируется запустить участок для производства пилотных серий новых вакцин с последующим масштабированием производства. Инвестиции в проект составят более 400 млн руб.", - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, цитируемый в сообщении.



Научный комплекс позволит серьезно сократить время выхода новых препаратов на рынок и создаст условия для партнерства с российскими и зарубежными научно-исследовательскими организациями.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вёртолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



"AK&M" от 23.06.2020