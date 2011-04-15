TUBOT будет представлять Inspector Systems на территории России

Робототехнический стартап TUBOT с июня 2020 года будет эксклюзивно представлять немецкую робототехническую компанию Inspector Systems на территории России. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.



TUBOT входит в Группу компаний "ТехноСпарк" при участии "СИГМА.Новосибирск" инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и работает с Inspector Systems над проектами по внутритрубной диагностике с 2017 года.



Мировой рынок внутритрубной диагностики оценивается более чем в $20 млрд, на диагностику с помощью роботов приходится $1 млрд. По оценке аналитиков, в ближайшие 7 лет это будет самый динамично развивающийся сегмент со среднегодовым темпом роста 17%. Только нефтяных трубопроводов в мире более 2.5 млн км. В России магистральных трубопроводов около 250 тыс. км, 80% из них эксплуатируется более 30 лет. Существенная часть трубопроводов пролегает под землей, что делает невозможным их массовую замену. Одно из применений внутритрубных роботов - локализация проблемных участков трубы для последующего ремонта или замены.



Роботизированные комплексы перемещаются внутри труб диаметром от 75 до 1200 мм, в том числе загрязненных, они способны двигаться по горизонтальным, вертикальным и наклонным трубопроводам, преодолевать изгибы и сужения. Роботы служат для визуального осмотра, инспекции, полировки, чистки, покраски и комплектуются модулями видеоинспекции, ультразвука, магнитно-вихревого тока, шлифовки, вакуумной очистки. Примеры использования: диагностика инженерных коммуникаций на ТЭЦ/ГЭС, нанесение покрытия внутри труб, очистка водопроводных труб от накипи и грязи, проверка безопасности охлаждающих систем на АЭС.



Inspector Systems Rainer Hitzel GmbH занимается разработкой и производством гусеничных и специальных роботов для внутреннего осмотра и технического обслуживания трубопроводных сетей с 1983 года. Основные области применения роботов: инспекция и техническое обслуживание атомных и других электростанций, нефтеперерабатывающих заводов, химических и нефтехимических предприятий, морских буровых установок и трубопроводов, междугородных теплопроводов и коммунальных канализационных систем. Inspector Systems работает по всему миру и является постоянным подрядчиком для многих крупных компаний в области энергетики, нефтегазовой, химической и нефтехимической промышленности и оффшорных производств по всему миру.



Группа "ТехноСпарк" входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ, осуществляет полный цикл венчурного строительства - от создания стартапов до их продажи. Сфера деятельности Группы "ТехноСпарк" в hard-ware индустрии: логистическая робототехника, системы хранения энергии, медицинское хай-тек оборудование, алмазная оптика, брейдинг композитов, оптические и индустриальные покрытия, геномика, индустриальная микробиология, тонкопленочная интегрированная фотовольтаика, аддитивные технологии, гибкая электроника.



Группа компаний "СИГМА.Новосибирск" серийно создает технологические компании от идеи до продажи готового бизнеса. Входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. "CИГМА.Новосибирск" формирует партнерскую сеть, развивает клиентскую базу, запускает производство, создает команды. Развивая стартапы, группа компаний обеспечивает дополнительные инвестиции и поиск стратегических партнеров. Здесь создано более 70 стартапов по таким направлениям, как микроэлектроника и сенсоры, медицинские биотехнологии, функциональные материалы, специализированная химия, беспилотные летательные аппараты, новая энергетика, мехатроника и робототехника, агротехнологии.



Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году.



Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.



"AK&M" от 23.06.2020