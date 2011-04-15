Страховка от COVID-19 не должна содержать условий, отменяющих выплаты, ЦБ

Страховые компании, предлагающие потребителям страховки от заболевания коронавирусной инфекцией, не должны включать в договоры и правила страхования условия, которые фактически отменяют или задерживают выплаты по полису. Как говорится в сообщении Банка России, регулятор направил страховщикам соответчтвующее информационное письмо о недопустимости подобных практик.



В период пандемии коронавирусной инфекции многие страховые компании начали предлагать клиентам полисы, покрывающие риск этого заболевания.



Банк России провел мониторинг и анализ таких полисов и обнаружил, что нередко правила страхования давали возможность отказать заболевшему страхователю в выплате страхового возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия. При этом ни в договоре, ни в правилах страхования не было написано о том, что в случае заражения COVID-19 условия форс-мажора отменяются, подчеркивает регулятор.



Страховые организации, с которыми Банк России взаимодействовал в рамках поведенческого надзора, внесли коррективы в свои бизнес-процессы и изменили условия страхования в договорах и правилах. Однако поскольку такой страховой полис набирает популярность, регулятор считает важным превентивно снизить возможные риски, которые несут в себе взаимоисключающие условия страхования от новой коронавирусной инфекции.



"AK&M" от 23.06.2020