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23/06/2020
14:21

Страховка от COVID-19 не должна содержать условий, отменяющих выплаты, ЦБ

Страховые компании, предлагающие потребителям страховки от заболевания коронавирусной инфекцией, не должны включать в договоры и правила страхования условия, которые фактически отменяют или задерживают выплаты по полису. Как говорится в сообщении Банка России, регулятор направил страховщикам соответчтвующее информационное письмо о недопустимости подобных практик.

В период пандемии коронавирусной инфекции многие страховые компании начали предлагать клиентам полисы, покрывающие риск этого заболевания.

Банк России провел мониторинг и анализ таких полисов и обнаружил, что нередко правила страхования давали возможность отказать заболевшему страхователю в выплате страхового возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия. При этом ни в договоре, ни в правилах страхования не было написано о том, что в случае заражения COVID-19 условия форс-мажора отменяются, подчеркивает регулятор.

Страховые организации, с которыми Банк России взаимодействовал в рамках поведенческого надзора, внесли коррективы в свои бизнес-процессы и изменили условия страхования в договорах и правилах. Однако поскольку такой страховой полис набирает популярность, регулятор считает важным превентивно снизить возможные риски, которые несут в себе взаимоисключающие условия страхования от новой коронавирусной инфекции.

"AK&M" от 23.06.2020
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