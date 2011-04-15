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23/06/2020
16:47

"Победа" впервые приступила к выполнению рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Геленджик

Авиакомпания "Победа" впервые приступила к выполнению рейсов по маршруту Санкт-Петербург - Геленджик. Об этом говорится в сообщении компании.

Перелеты будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из аэропорта "Пулково" будет осуществляться в 10:40, прибывать в Геленджик борт будет в 13:45. Обратно рейс будет отправляться в 14:35.

Время в пути составит около трех часов. Все перелеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 мест.

Также с 26 июня "Победа" увеличивает количество выполняемых рейсов по маршруту Геленджик - Москва, до двух раз в день.

Вылеты из столичного аэропорта "Внуково" будут выполняться в 10:35 и 12:35, прибывать в Геленджик самолеты будут в 12:45 и 14:50 соответственно.

Напомним, авиакомпания "Победа" выполняет перелеты в Геленджик с 2015 года.

В 2019 году перевозчик выполнил более 360 рейсов на курорт, на которых было обслужено порядка 70.7 тыс. пассажиров.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Флот "Победы" состоит из 30-ти Boeing737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка составляет всего 2.3 года.

"AK&M" от 23.06.2020
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