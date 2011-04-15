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23/06/2020
15:22

Apple анонсировала watchOS 7

Apple анонсировала watchOS 7, предостав расширенные инструменты настройки и новые мощные функции в области здоровья и фитнеса. Об этом говорится в сообщении компании.

Персонализация выводится на новый уровень благодаря конфигурациии циферблата, при этом отслеживание сна, мытья рук, дополнительные типы тренировок, включая танцы, и функция определения слуха позволяют лучше понять общее самочувствие и разработаны с учетом конфиденциальности. В карты добавлены маршруты для велосипедистов, Siri предлагает языковой перевод.

Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния.

В 2007 году было создано российское представительство компании. В России действует около десятка авторизованных бизнес-партнёров компании.


"AK&M" от 23.06.2020
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