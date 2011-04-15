Apple анонсировала iPadOS 14 с новыми функциями и конструкциями, которые используют уникальные возможности iPad и его большой дисплей Multi-Touch. Об этом говорится в сообщении компании.



iPadOS 14 представляет совершенно новый компактный дизайн для входящих FaceTime и телефонных звонков, взаимодействия Siri и поиска, чтобы помочь пользователям сосредоточиться на поставленной задаче. Приложения имеют новые боковые панели и панели инструментов, которые объединяют элементы управления в одном месте, делая их более удобными и мощными.



Новые функции Apple Pencil, в том числе Scribble для iPad, предоставляют новый способ работы с рукописными заметками, а ARKit 4 предоставляет новый API-интерфейс глубины, который позволяет разработчикам создавать еще более мощные функции в своих приложениях.



С iPadOS 14 рукописные заметки могут автоматически преобразовываться в печатный текст на iPad. Входящие FaceTime и телефонные звонки теперь отображаются в виде облегченного баннера, поэтому они не занимают весь экран, позволяя быстро нажимать, чтобы ответить на звонок, или просто щелкнуть, чтобы отклонить запрос и вернуться к работе. После активации Siri появляется в нижней части экрана, позволяя пользователям легко ссылаться на информацию на экране при выполнении запроса, и она быстро исчезает при запуске других приложений или управлении музыкой.



Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния.



В 2007 году было создано российское представительство компании. В России действует около десятка авторизованных бизнес-партнёров компании.



"AK&M" от 23.06.2020