Apple анонсировала iOS 14, представив самое масштабное обновление страниц домашнего экрана с красиво переработанными виджетами и библиотекой приложений, новый способ доступа к App Store с помощью клипов приложений, мощные обновления сообщений и многое другое. Об этом говорится в сообщении компании.



Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния.



В 2007 году было создано российское представительство компании. В России действует около десятка авторизованных бизнес-партнёров компании.





"AK&M" от 23.06.2020