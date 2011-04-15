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23/06/2020
15:42

BMW позволит своим клиентам использовать iPhone в качестве цифрового автомобильного ключа

BMW станет первым автопроизводителем, который позволит своим клиентам использовать iPhone в качестве полностью цифрового автомобильного ключа. Об этом говорится в сообщении компании.

BMW первой интегрировала iPod в свои автомобили, первой предложила беспроводную CarPlay, а теперь первой представила поддержку цифрового ключа BMW, надежно хранящегося в Apple Wallet для iPhone.

Цифровой ключ BMW для iPhone позволит клиентам поместить iPhone в лоток для смартфона и нажать кнопку запуска. Настройку цифрового ключа можно выполнить через приложение BMW Smartphone. владелец автомобиля также сможет поделиться доступом с 5 друзьями, включая настраиваемую опцию доступа в автомобиль для молодых водителей, которая ограничивает максимальную скорость, мощность, максимальную громкость радио и многое другое. Управление доступом может осуществляться как внутри автомобиля, так и через Apple Wallet.

BMW сделае доступным цифровой ключ для iPhone в 45 странах для широкого спектра моделей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M и Z4, если они будут выпущены после 1 июля 2020 года. Совместимыми моделями iPhone будут iPhone XR, iPhone XS или новее и Apple Watch Series 5 или новее.

BMW AG (Bayerische Motoren Werke AG) - немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Промышленная фирма основана Карлом Фридрихом Раппом в октябре 1916 года, официально компания BMW была зарегистрирована 20 июля 1917 года, но первоначально - как производитель авиационных двигателей, Bayerische Flugzeug-Werke. В России автомобили BMW собираются в Калининграде.

"AK&M" от 23.06.2020
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