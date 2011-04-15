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23/06/2020
16:54

Сargill начнет производство шоколада с местным производителем в западной Индии

Cargill начнет производство шоколада с местным производителем в западной Индии. Это будет первое производство шоколада Cargill в Азии. Об этом говорится в сообщении компании.

Ожидается, что завод начнет работать в середине 2021 года и первоначально будет производить 10 тыс. т шоколадных смесей. Будет создано около 100 новых рабочих мест.

Cargill, Inc. - американская продовольственная компания. Штаб-квартира - в городе Миннетонка, штат Миннесота. Основана в 1865 году. В конце 2011 года Cargill поглотила нидерландскую компанию Provimi, крупного производителя кормов и добавок для животных. Сargill - частная компания, принадлежащая семействам Каргилл и Мак-Миллан. Компания Cargill занимается поставками продуктов питания, сельскохозяйственных, финансовых и промышленных товаров и услуг по всему миру. 160 000 сотрудников Cargill работает в 70 странах. Перерабатывающие заводы Cargill находятся в Бельгии, Бразилии, Канаде, Кот-д'Ивуаре, Франции, Германии, Гане, Индонезии, Нидерландах, Великобритании и США.

В России компания Cargill начала свою деятельность в 1991 году, открыв первое представительство в Москве, хотя деловые отношения с Россией начались еще 30 лет назад. Постепенно компания наращивала мощности в других регионах России. В настоящее время в России работают около 2300 человек. Cargill является ведущим иностранным инвестором в России, вложившим в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности страны более $1.2 млрд.

"AK&M" от 23.06.2020
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