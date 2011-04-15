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23/06/2020
16:03

Госдума приняла во втором чтении законопроект о федеральном регистре получателей льготных лекарств

Госдума приняла во втором чтении законопроект о федеральном регистре получателей льготных лекарств. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

С 1 сентября 2020 года в России планируется создать федеральный регистр граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медизделия и продукты лечебного питания.

Документ закрепляет состав сведений, включаемых в регистр, а также полномочие Правительства по определению порядка его ведения.

Одновременно предлагается установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — не реже одного раза в год. Это позволит своевременно актуализировать данный перечень.

Ко второму чтению была внесена поправка, уточняющая вопросы маркировки лекарств.

Правительство сможет самостоятельно устанавливать особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года.

Кроме того, устанавливается, что лекарства, за исключением тех, что предназначены для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные за пределами РФ до 1 октября 2020 года, могут быть ввезены в нашу страну до 1 января 2021 года без маркировки. Порядок ввоза установит Правительство.

"AK&M" от 23.06.2020
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