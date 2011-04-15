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23/06/2020
17:06

Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии для желающих получить гражданство РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в законы "О гражданстве Российской Федерации" и "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

По новому закону, вступление которого в силу предусматривается спустя 90 дней после официального опубликования, все иностранцы, приобретающие российское гражданство, будут подлежать обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Закон также предусматривает, что получить российский паспорт в упрощенном порядке без соблюдения условия о пятилетнем сроке проживания смогут не только нетрудоспособные (как установлено в действующей редакции закона), но и трудоспособные родители российских дееспособных граждан.

Кроме того, российское гражданство в упрощенном порядке смогут получить и совершеннолетние дети, если на момент подачи соответствующего заявления им еще не исполнилось 18 лет. Такое изменение обусловлено тем, что на принятие решения о выдаче гражданства уходит до полугода, и ребенок, имеющий право на упрощенный прием, успевает достичь совершеннолетия.



"AK&M" от 23.06.2020
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