Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии для желающих получить гражданство РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в законы "О гражданстве Российской Федерации" и "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



По новому закону, вступление которого в силу предусматривается спустя 90 дней после официального опубликования, все иностранцы, приобретающие российское гражданство, будут подлежать обязательной государственной дактилоскопической регистрации.



Закон также предусматривает, что получить российский паспорт в упрощенном порядке без соблюдения условия о пятилетнем сроке проживания смогут не только нетрудоспособные (как установлено в действующей редакции закона), но и трудоспособные родители российских дееспособных граждан.



Кроме того, российское гражданство в упрощенном порядке смогут получить и совершеннолетние дети, если на момент подачи соответствующего заявления им еще не исполнилось 18 лет. Такое изменение обусловлено тем, что на принятие решения о выдаче гражданства уходит до полугода, и ребенок, имеющий право на упрощенный прием, успевает достичь совершеннолетия.







"AK&M" от 23.06.2020