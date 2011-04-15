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23/06/2020
16:47

Правительство продлило сроки получения компенсации за проезд для жителей Крайнего Севера

Компенсацию за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021 году. Соответствующее постановление одписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Раз в два года за счёт работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. По закону эти выплаты сгорают, если работник не воспользовался ими в срок. Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить.

"AK&M" от 23.06.2020
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