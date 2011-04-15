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23/06/2020
17:48

Уголовное дело по обвинению бывшего главного бухгалтера Трансаэро направлено в суд

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера ОАО "АК "Трансаэро".

Как говорится в сообщении СК, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (пособничество растрате), частью 5 статьи 33, частью 2 статьи 199.2 УК РФ (пособничество сокрытию денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Следствием установлено, что обвиняемый с декабря 2015 по сентябрь 2017 года способствовал генеральному директору данного общества в хищении путем присвоения и растраты имущества АК "Трансаэро" в размере свыше 560 млн руб., что повлекло невыплаты более 6 тыс. работников авиакомпании выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства и задолженности по компенсационным выплатам за разъездной характер работ.

Кроме того, обвиняемый, достоверно зная о наличии неисполненной обязанности налогоплательщика - АК "Трансаэро" по уплате налогов, имея умысел на сокрытие денежных средств, за счет которых возглавляемое ими общество имело возможность погасить недоимку по налогам свыше 84.5 млн руб., совершил пособнические действия по сокрытию денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, подчеркивает СК.

Напомним, что в августе 2018 года по ходатайству следствия заочно арестован бывший генеральный директор АК "Трансаэро"" Александр Бурдин, который с целью избежать привлечения к уголовной ответственности скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Авиационная компания "Трансаэро" (ИНН 5701000985) основана в 1990 году. Полеты начались 5 ноября 1991 года. Парк компании состял из самолётов Airbus A321, Boeing-747, Boeing-777, Boeing-767, Boeing-737, Ту-214 и Ту-204. Основными акционерами Трансаэро, по данным на начало 2015 года, являлись супруги Ольга и Александр Плешаковы, а также Росгосстрах Банк. Часть акций находилось в свободном обращении.

"AK&M" от 23.06.2020
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