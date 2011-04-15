Sanofi и Translate Bio расширяют сотрудничество для разработки вакцин мРНК во всех областях инфекционных заболеваний

Sanofi Pasteur, глобальное подразделение вакцин Sanofi, и Translate Bio, терапевтическая компания - разработчик мессенджер - РНК (мРНК), договорились о расширении своего существующего соглашения о сотрудничестве и лицензировании 2018 года для разработки мРНК-вакцины от инфекционных заболеваний. Об этом говорится в сообщении компании Sanofi.



Расширение этого соглашения будет способствовать дальнейшему объединению знаний Translate Bio с более чем 10-летним опытом исследований и разработок мРНК с лидерством Санофи в области исследований и разработок вакцин. В соответствии с соглашением о расширении Translate Bio получит аванс в размере $425 млн ($300 млн наличными и обыкновенные акции в размере $125 млн по $25.59 за акцию).



Translate Bio также будет иметь право на получение других платежей в размере до $1.9 млрд, включая $450 млн в рамках соглашения 2018 года. Получение около $360 млн ожидается в течение следующих нескольких лет, включая этапы разработки вакцины COVID-19. Кроме того, Translate Bio также имеет право получать многоуровневые выплаты роялти, основанные на мировых продажах разработанных вакцин. Санофи Пастер оплатит все расходы в течение срока сотрудничества. В соответствии с этим соглашением Санофи Пастер получит эксклюзивные права по всему миру на вакцины против инфекционных заболеваний.



В рамках сотрудничества Translate Bio использует свою платформу мРНК для выявления, разработки и производства вакцин-кандидатов, Санофи Пастер предоставляет свои глубокие экспертные знания в области вакцин для продвижения вакцин-кандидатов в дальнейшую разработку. Translate Bio также передаст технологии и процессы, которые позволят Sanofi Pasteur разрабатывать и производить мРНК-вакцины от инфекционных заболеваний.



В настоящее время команды проводят оценку in vivo нескольких кандидатов на вакцины против COVID-19 на предмет иммуногенности и нейтрализации активности антител, чтобы поддержать отбор ведущих кандидатов, и компании ставят перед собой задачу начать первое клиническое испытание на людях в IV квартале 2020 года.



Компании также продвигают кандидата на разработку мРНК-вакцины против гриппа с помощью доклинических исследований, начало клинических испытаний которых ожидается в середине 2021 года. Дополнительные программы разработки мРНК-вакцин в рамках сотрудничества включают еще один вирусный патоген и бактериальный патоген.



Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — французская фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже. Санофи – одна из первых международных компаний, которая локализовала в России производство лекарственных препаратов. Производственный комплекс "Санофи-Авентис Восток", расположенный в Орловской области и построенный в 2010 году в соответствии с международными требованиями и стандартами надлежащей производственной практики (GМР), в 2013 году вышел на полный цикл производства современных инсулинов. С 2012 года начат выпуск препаратов для лечения онкологических заболеваний.



"AK&M" от 23.06.2020