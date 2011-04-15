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23/06/2020
17:43

Русфинанс Банк запустил маркетплейс для онлайн-бронирования и покупки в кредит новых и подержанных автомобилей

Русфинанс Банк запустил собственный маркетплейс на сайте www.rusfinancebank.ru для онлайн-бронирования и покупки в кредит новых и подержанных автомобилей. Об этом говорится в сообщении банка.

Каталог маркетплейса Русфинанс Банка постоянно обновляется и включает на данный момент около 8.5 ты. новых автомобилей и более 3.5 тыс. – с пробегом. Проект реализован банком совместно с партнёрами из числа ведущих официальных автомобильных дилеров. Цифровая платформа подготовлена и работает на основе решения TradeDealer.

С помощью интуитивно понятного интерфейса клиент может выбирать автомобиль по интересующим параметрам, указать регион и найти ближайший дилерский центр. Предусмотрено сравнение технических характеристики автомобиля, просмотр его реальных фотографий в галерее. Выбор автомобиля доступен пользователю на любом устройстве.

Платформа позволяет клиентам рассчитать комфортную стоимость ежемесячного платежа, получить онлайн-решение по автокредиту и отправить заявку для покупки конкретного автомобиля. Положительное кредитное решение банка действует 90 дней с момента подачи заявки.

Размещение объявлений для дилерских центров на маркетплейсе бесплатное. Дополнительное преимущество платформы – клиенты приходят в шоурум с подтвержденным Русфинанс Банком кредитом и заявкой на определенный автомобиль.

ООО "Русфинанс Банк" входит в группу Societe Generale. Банк специализируется на выдаче потребительских кредитов через сеть партнёров (розничные сети и автодилеры) и собственные представительства региональной сети, а также предоставляет дистанционные кредиты через контакт-центр.

"AK&M" от 23.06.2020
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