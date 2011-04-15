ЛУКОЙЛ выплатит дивиденды за 2019 год на 242.503 млрд руб.

Акционеры ПАО "ЛУКОЙЛ" утвердили выплату дивидендов за 2019 год в соответствии с рекомендацией совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании.



Напомним, совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2019 год из расчёта 350 руб. на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 руб. на одну обыкновенную акцию). С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 руб. на акцию.



На выплату дивидендов планируется направить более 242.503 млрд руб.



Акционеры избрали совет директоров, в который вошли: президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, член Американо-Российского Делового Совета (АРДС), эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент TTG Global LLC Гати Тоби Тристер, первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа (разведка и добыча) Равиль Маганов, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Национального совета по корпоративному управлению, член Экспертного совета Российского института директоров Маннингс Роджер, генеральный директор ООО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (РИТЭК) Николай Николаев, президент ООО "Матрикс Эдвайзорс", член совета директоров АО "РОСНАНО" (ранее занимал должность главного исполнительного директора Дойче Банк в России) Павел Теплухин, вице-президент по стратегическому развитию ЛУКОЙЛа Лео нид Федун, председатель наблюдательного совета LUKOIL Accounting and Finance Europe s.r.o. (ранее занимала должность вице-президента - главного бухгалтера ЛУКОЙЛа) Любовь Хоба, член совета директоров ООО "Автотор Холдинг", председатель ревизионной комиссии АО "МСП Банк" (ранее занимал пост заместителя министра финансов РФ) Сергей Шаталов, член наблюдательного совета RWE AG, председатель попечительского совета Konrad Adenauer Stiftung, президент Австрийской Ассоциации по внешней политике и содействию ООН (UNA-Austria) (ранее занимал пост Федерального канцлера Австрии) Шюссель Вольфганг.



Независимым аудитором ЛУКОЙЛа было утверждено АО "КПМГ".

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного совета директоров его председателем был избран Р.Маганов, заместителем председателя - В.Блажеев.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.



"AK&M" от 23.06.2020