В Москве заменят станции контроля воздуха

В Москве приступили к замене устаревших станций контроля воздуха. Об этом заявил заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщила столичная мэрия.



"Всего до конца лета планируется заменить 13 станций контроля воздуха, которые были созданы в 2003-2006 годах, так как закончился срок годности их оборудования", - пояснил он.



Первыми обновят станции "Туристская" и "Хамовники", расположенные в Северо-Западном и Центральном округах. Уже заменили павильоны, в ближайшее время специалисты завершат пусконаладочные работы.



"Современные станции отличает повышенная надежность, каждая будет оснащена современным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода", - добавил заммэра.



Также станции будут следить за содержанием частиц РМ2,5. Они имеют размер менее 2.5 микрона и находятся во взвешенном состоянии в воздухе. Главным источником частиц, которые Всемирная организация здравоохранения признала одним из самых опасных загрязнителей воздуха в мегаполисах, является транспорт.



Результаты измерений новых станций контроля воздуха будут доступны в режиме реального времени на сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг".



В московскую систему мониторинга входят 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, три передвижных экологических лаборатории и аналитическая лаборатория, которая анализирует более чем 120 веществ в воздухе.



"AK&M" от 23.06.2020