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23/06/2020
17:57

В.Путин предложил в июле дополнительно выплатить по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ещё раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. Об этом глава государства заявил в ходе телеобращения к россиянам.

Этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 млн детей, подчеркнул В.Путин.

"Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно - дистанционно или через отделение Пенсионного фонда - и получить выплату без задержек, как и все - в июле", - сказал В.Путин.



"AK&M" от 23.06.2020
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