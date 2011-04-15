В.Путин предложил в июле дополнительно выплатить по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ещё раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. Об этом глава государства заявил в ходе телеобращения к россиянам.



Этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 млн детей, подчеркнул В.Путин.



"Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно - дистанционно или через отделение Пенсионного фонда - и получить выплату без задержек, как и все - в июле", - сказал В.Путин.







"AK&M" от 23.06.2020