В.Путин поручил провести налоговый маневр в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин поручил провести в IT-отрасли налоговый маневр и существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда в этой отрасли. Об этом глава государства заявил в ходе телеобращения к россиянам.



В.Путин напомнил, что ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса снижена в два раза, до 15%. "Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7.6%. Причём не временно, а бессрочно", - заявил В.Путин.



Кроме того, по его словам, будет правильно существенно уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также бессрочно, с 20% до 3%.



Это даже лучше, чем в таких привлекательных для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире, сообщил глава государства.



При этом В.Путин предложил Правительству продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер.





"AK&M" от 23.06.2020