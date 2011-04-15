В.Путин намерен выделить ещё 100 млрд руб. на обновление региональной дорожной сети

В текущем году будет выделено ещё 100 млрд руб. на обновление региональной дорожной сети. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телеобращения к россиянам.



Эти средства, по его словам, будут направлены в те субъекты, которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика, подчеркнул глава государства.



В.Путин поручил Правительству в ближайшее время подготовить предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры.



"AK&M" от 23.06.2020