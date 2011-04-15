В.Путин намерен ввести льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью не до 3 млн руб., как прежде, а до 6 млн руб. Об этом глава государства заявил в ходе телеобращения к россиянам.



При этом в крупнейших агломерациях - Московской и Санкт-Петербургской - льготная ипотека составит до 12 млн руб., подчеркнул В.Путин.



Президент напомнил, что этой весной запущена специальная программа льготной ипотеки со ставкой в 6.5%. Оформили такую ипотеку свыше 45 тыс. семей.





"AK&M" от 23.06.2020