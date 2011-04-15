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23/06/2020
18:38

В.Путин предложил направить еще 100 млрд руб. на льготные кредиты пострадавшим от пандемии компаниям

Президент РФ Владимир Путин предложил направить еще 100 млрд руб. на реализацию программы по льготному кредитованию под 2% годовых пострадавших от пандемии отраслей при условии сохранения рабочих мест. Об этом глава государства заявил в ходе телеобращения к россиянам.

"Уже одобрены заявки от 90 тыс. компаний, где работают 2.4 млн сотрудников. Но спрос, как мы видим, оказался гораздо выше, чем изначально планировало Правительство. Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на её реализацию ещё 100 млрд руб. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости", - сказал В.Путин.


"AK&M" от 23.06.2020
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