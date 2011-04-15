Яндекс выкупает у Сбербанка его долю в Яндекс.Маркете для реализации новой стратегии развития сервисов интернет-торговли. Об этом сообщила пресс-служба Яндекса.



В дополнение к этому Яндекс продаёт Сбербанку свою оставшуюся долю в Яндекс.Деньгах, чтобы развивать собственные финтех-сервисы, а также привлекает $800 млн инвестиций для финансирования дальнейшего роста компании.



Яндекс намерен более активно задействовать экосистему своих сервисов, чтобы сделать покупку, выбор и доставку товаров быстрее и удобнее для пользователей. Например, водители, подключённые к платформе Яндекс.Такси, и курьеры, сотрудничающие с Яндекс.Едой и "Лавкой", смогут доставлять заказы на "последней миле", а интеграция "Маркета" с "Поиском" и "Дзеном" позволит предлагать людям новые сценарии покупки и новые услуги. "Маркет" также сможет уменьшить расходы на логистику и на привлечение покупателей.



Новая стратегия также предполагает увеличение инвестиций в развитие собственного маркетплейса. В ассортименте маркетплейса уже 1 млн товаров, и в ближайший год их станет в два раза больше.



Для реализации намеченных планов Яндекс выкупает у Сбербанка 45% Яндекс.Маркета за 42 млрд руб., при общей оценке компании около 87.3 млрд руб. После закрытия сделки Яндекс консолидирует 100% Яндекс.Маркета. Как и ранее, часть акций Яндекс.Маркета будет выделена под мотивационную программу сотрудников. Все сотрудники группы компаний Яндекс.Маркета продолжат свою работу под руководством генерального директора Максима Гришакова.



Вторая часть сделки предполагает продажу Сбербанку миноритарной доли Яндекса в Яндекс.Деньгах - 25% плюс 1 рубль. Сбербанк с 2013 года владеет 75% минус 1 рубль Яндекс.Денег, а теперь станет единственным собственником компании. Таким образом, Яндекс получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг. Предварительная сумма продажи - 2.4 млрд руб. Окончательная сумма будет зависеть от даты закрытия сделки и валютного курса.



Яндекс.Деньги продолжат работать для пользователей и партнёров в привычном режиме. На сервисе по-прежнему можно будет авторизоваться с помощью Яндекса, а банковские карты Денег будут работать до окончания срока действия, после чего их можно будет перевыпустить. До конца года сервис проведёт ребрендинг и поменяет название.



Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года. Её одобрили совет директоров Яндекса и правление Сбербанка. Часть сделки, касающаяся Яндекс.Маркета, также требует согласования Федеральной антимонопольный службы России.



Для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю, Яндекс привлечёт $800 млн за счёт размещения вновь выпущенных акций класса А. Акции на сумму $200 млн будут реализованы с помощью размещения по ускоренной подписке, акции ещё на $600 млн долларов будут в равных долях проданы трём частным инвесторам: ВТБ Капитал, инвестиционному подразделению группы ВТБ; инвестиционной компании, бенефициаром которой является Роман Абрамович; инвестиционной компании, бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов. Цена за акцию для частных инвесторов будет определена по результатам публичного размещения.



Новые инвесторы разделяют видение руководства Яндекса, бизнес-ориентиры компании и стратегические цели дальнейшего развития. По условиям сделки инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции Яндекса в течение двух лет. Кроме того, на протяжении двух лет они не могут увеличить свою долю в Яндексе более чем до 3.99%.



Экономическая доля всех вновь выпущенных акций в капитале компании составит около 5%, голосующая доля - около 2.5%.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за I квартал 2020 года по GAAP выросла на 76% до 5.495 млрд руб. с 3.124 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (не является общепринятыми показателем GAAP) составила 5.148 млрд руб. против 5.44 млрд руб. Выручка увеличилась на 26% до 47.003 млрд руб. с 37.284 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (не является общепринятыми показателем GAAP) - на 13% до 12.147 млрд руб. с 10.768 млрд руб.



Яндекс.Маркет - это сервис для поиска и подбора товаров. На Маркете огромный выбор: более 100 млн предложений от 20 тыс. магазинов.



Яндекс.Деньги - сервис электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги, а компаниям - принимать онлайн-оплату через Яндекс.Кассу. Пользователи Яндекс.Денег могут создать электронный кошелёк, а также выпустить к нему виртуальную или пластиковую карту с общим балансом. Яндекс.Деньги эмитируют карты платёжной системы Mastercard. Их можно использовать для снятия наличных, онлайн- и офлайн-платежей по всему миру, в том числе с помощью Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. По данным на осень 2019 года, в Яндекс.Деньгах зарегистрировано больше 60 млн кошельков, выпущено 2 млн пластиковых и 19 млн виртуальных карт.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 25.06.2020