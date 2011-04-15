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25/06/2020
10:42

Polymetal продал месторождение "Северная Калуга" за $35.7 млн компании North Kaluga Mining

Polymetal завершил ранее объявленную сделку по продаже месторождения "Северная Калуга" компании North Kaluga Mining Limited за $35.7 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка завершена 23 июня 2020 года после выполнения всех отлагательных условий и получения обязательного одобрения регулирующих органов.

Суммарное вознаграждение за сделку, которое составляет $35.7 млн, включает раннее уплаченный платеж в размере $10.7 млн в денежной форме, роялти со справедливой стоимостью $19.1 млн и выплату всего долга держателя лицензии на месторождение Северная Калуга перед Полиметаллом на сумму $5.9 млн, которую покупатель обязан произвести до 31 августа 2020 года.

Polymetal International plc входит в топ 10 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 25.06.2020

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